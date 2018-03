Prueba dinámica en Cuba ratifica experiencia electoral

La Habana, Cuba.- La prueba dinámica para comprobar el funcionamiento efectivo de las autoridades electorales y la disponibilidad de recursos materiales se realizó este domingo satisfactoriamente en toda Cuba, con vista a asegurar la calidad de los comicios generales del próximo 11 de marzo.

Al igual que en el resto del país, en la occidental provincia de Matanzas, el ejercicio corroboró la experiencia en los comicios de la isla, y en particular en ese territorio, pionero en el surgimiento de los Órganos del Poder Popular en Cuba.

Las prueba se realizó sin dificultades en los13 municipios, los colegios electorales abrieron a la hora prevista y se activaron también las comisiones electorales especiales en las localidades de Colón, Jovellanos y Jagüey Grande.

La comprobación del sistema de trasmisión de datos desde los distritos a las comisiones electorales municipales, provincial y nacional, transcurrió también sin dificultades durante la jornada en la central provincia de Villa Clara.

Rubén Ramos, presidente de la Comisión Electoral Provincial, precisó que se activaron los 1 548 colegios electorales, así como el personal involucrado en la tarea, lo que asegura la vitalidad de esos locales para el ejercicio democrático.

En la prueba dinámica de este 4 de marzo en Villa Clara se evidenció el buen estado de los medios de transporte destinados a la logística, y se comprobaron todas las variantes para viabilizar la información.

El ajuste de todos los eslabones durante la prueba dinámica efectuada este domingo, mostró igualmente el buen desempeño en la actual etapa del proceso electoral en la central provincia de Cienfuegos.

Félix Molina Ramos, presidente de la Comisión Electoral Provincial en ese territorio, declaró que solo en 20 colegios se reportaron algunas dificultades relacionadas con la puntualidad del transporte y calidad en las comunicaciones.

Indicó que esta prueba permite adoptar las medidas pertinentes para solucionar esas deficiencias y alistar todo el mecanismo para llegar en óptimas condiciones a los comicios del domingo 11 de marzo, cuando el pueblo ejercerá su derecho al voto.

La organización, el orden y la disciplina primaron también este domingo en la prueba dinámica en la oriental provincia de Granma, preparatoria de las elecciones generales de delegados a la Asamblea Provincial y de diputados.

El entrenamiento incluyó la activación de todos los colegios electorales, las comisiones municipales, de circunscripciones y la provincial, y se comprobaron los medios de comunicación que se emplearán para la trasmisión de los partes el 11 de marzo.

Este domingo se precisaron todos los detalles para garantizar la exitosa realización de elecciones de los delegados a la Asamblea Provincial y de diputados, representativos de los pobladores de los 13 municipios de Granma.

Entre los candidatos para asumir esas responsabilidades en esa región oriental figuran delegados de circunscripciones, así como presidentes de Consejos Populares y personalidades de diversos sectores.

Pedro Pablo Ojeda, presidente de la Comisión Electoral Provincial en Santiago de Cuba, expresó a la prensa que cumplieron los objetivos de la jornada al comprobarse la disponibilidad de recursos humanos y materiales en los planes de comunicaciones, transporte y la logística en ese territorio oriental.

Un total de dos mil 618 colegios electorales abrieron allí a las siete de la mañana y pusieron en práctica los elementos, medios y estructuras en las comunidades urbanas y rurales que avalarán el éxito del voto por los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y al Parlamento.

(Visited 1 times, 21 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.