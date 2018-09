Proyecto de Constitución recoge ideario martiano, intelectual cubano

Como un proyecto de Constitución que recoge la esencia del pensamiento martiano calificó este martes Juan Eduardo Bernal, presidente de la Sociedad Cultural José Martí en Sancti Spíritus, el que se somete a consulta popular en la isla.

Bernal afirmó que el proyecto resume el ideario de Martí por alcanzar una Cuba independiente, una República unida y por la defensa de los derechos e ideales de los cubanos.

La Constitución a debate es más acabada, trascendente y con una visualización mucho más clara, en el documento se recogen todos los derechos conquistados por la Revolución.

Juan Eduardo Bernal destacó que la nueva Constitución sintetiza el ideario martiano y el del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, pues cuando se habla de cubanía o de la protección al medio ambiente allí están ambos.

