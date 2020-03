Provincia cubana por acrecentar la producción agroalimentaria

La provincia de Sancti Spíritus, en la región central de Cuba, tiene posibilidades de acrecentar la producción agroalimentaria, se conoció este domingo en la Asamblea de Balance, Renovación y/o Ratificación de Mandatos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP; celebrada en ese territorio.

Al encuentro asistió José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien aseguró que hay condiciones para aumentar la producción de alimentos.

Machado Ventura dijo que existe la tierra y aunque no se cuente siempre con tecnología avanzada, pueden buscarse alternativas. Citó como ejemplo la utilización de medios biológicos, entre ellos, los abonos orgánicos.

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, refirió las líneas fundamentales en la que deben intensificar los esfuerzos los agricultores de Sancti Spíritus, quienes tienen a su cargo el 52 por ciento de la producción mercantil de la provincia, y a los que elogió por su labor en la sustitución de importaciones y aporte de alimentos para la población.

El titular del sector expresó que ese territorio tiene el reto de aumentar la siembra de frutas, principalmente las tropicales (mango, guayaba, fruta bomba, entre otras), asimismo, acentuó, debe desarrollar la mini-industria de frutas y vegetales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.