Primer Vicepresidente cubano visita Artemisa (+Fotos)

Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, visitó el Instituto de Investigaciones del Tabaco ubicado en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa.

Durante el recorrido, Valdés Mesa conoció de una inversión que dará vida a una Planta peletizadora de semillas de tabaco, la cual optimizará el uso de la semilla, y se aumentará su tamaño.

La planta tiene capacidad para satisfacer las demandas de la semilla de tabaco que se requieren a nivel nacional, y el Primer Vicepresidente exhortó al Instituto a plantearse la posibilidad de exportar ese servicio a mediano o largo plazo para el ahorro de semillas.

Anayansi Cuéllar, directora del centro, informó que se proyectan para este año mantener el rescate del Habano 92 para responder a la demanda de la industria, pues para la exportación posee los mayores valores a nivel internacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.