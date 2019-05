Primer vicepresidente cubano recorre centros productivos villaclareños (+Fotos)

Villa Clara, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente cubano, recorrió hoy el Instituto de Biotecnología de las Plantas, de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, como parte de la visita gubernamental a Villa Clara.

Valdés Mesa conoció el trabajo investigativo del centro, fundado por Fidel Castro hace 26 años y que produce semillas de papa para Cuba y otros países de la región interesados en su adquisición, además de embriones de café, plátanos, bananos y plantas ornamentales.

Asimismo intercambió con la dirección del instituto y elogió la capacidad del centro para producir vitroplantas, mini tubérculos y micro tubérculos mediante métodos biotecnológicos.

La jornada la inició en la Unidad Empresarial de Base Fábrica de Pienso Chichí Padrón, de Santa Clara, actualmente en proceso de ampliación de capacidades para la instalación de nuevos molinos.

