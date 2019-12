Primer Ministro Cubano reinaugura obras de los servicios en La Habana

La Habana.- Este domingo quedaron inauguradas en La Habana varias obras del sector de la gastronomía, durante un recorrido, presidido por el primer ministro cubano Manuel Marrero, y las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la ciudad.

El periplo comenzó por el Bar-Restaurante Castillo de Jagua, entidad que ha sido remozada en su totalidad, según informó Pedro Busquet, director general de la Empresa de Restaurantes de La Habana.

En la entidad, que ya brinda servicio a la población de 12:00 a las 22:45, llama la atención la imagen y calidad del mobiliario, que corrió a cargo de la Empresa Cubana del Mueble Dujo.

El restaurante tiene capacidad para 60 personas y oferta una amplia variedad de platos de la comida cubana tradicional a precios que oscilan entre los 40 y 70 pesos moneda nacional. Una buena oferta para la familia habanera este fin de año.

El primer ministro recomendó algunos elementos a tener en cuenta para elevar la calidad del servicio, insistió en que se cuiden las instalaciones, e instó a seguir elevando las prestaciones del restaurante.

Otro de los lugares visitados fue el centro de Variedades Obispo, donde también estuvieron presentes el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y el presidente del Gobierno en el territorio Reinaldo García Zapata.

