Prevención: columna vertebral para enfrentar las drogas

A propósito de celebrarse el Día mundial de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Cuba mantiene su voluntad política de tolerancia cero frente al flagelo internacional.

El Secretario de la Comisión Nacional de drogas, Antonio Ibarra Suárez, afirmó que la Isla potencia una cultura de rechazo al fenómeno, y en ese sentido, los Ministerios de Educación y Salud Pública juegan papeles determinantes.

Dijo que más de 5 mil kilogramos de drogas, en su mayoría marihuana y cocaína, fueron ocupadas en el pasado año, y de esa cifra cerca del 95 por ciento constituyeron recalos.

Cuba es signataria de convenios internacionales sobre la fiscalización de las drogas, y cumple con sus compromisos como estado parte de las tres Convenciones de Naciones Unidas que integran el marco legal del régimen de control mundial de ese flagelo.

