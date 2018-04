Presidió Teresa Amarelle homenaje a Vilma Espín

Santiago de Cuba, Cuba.- Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, encabezó en el Mausoleo del Segundo Frente el homenaje a Vilma Espín al cumplirse el aniversario 88 del nacimiento de la Heroína.

En el monumento donde reposan las cenizas de la luchadora de la Sierra y el Llano, se depositó una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba y se celebró un acto político cultural, donde asistieron federadas, autoridades del Partido y Gobierno y pobladores de Mayarí Arriba.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Zurina Acosta, miembro del secretariado nacional de la FMC, quien rememoró pasajes de la vida de la combatiente santiaguera y el papel de la mujer ante la defensa de la Revolución

En la actividad fueron entregados el carné de la organización femenina a un grupo de arribantes de la serranía del Segundo Frente.

