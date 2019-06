Presidió Teresa Amarelle homenaje a Vilma Espín (+Fotos)

Las miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, y Mirian Nicado, rectora de la Universidad de La Habana, presidieron el homenaje a la Heroína Vilma Espín, al cumplirse hoy el aniversario 12 de su desaparición física.

Frente a la roca donde reposan las cenizas de la combatiente santiaguera en el Mausoleo del Segundo Frente, se celebró la ceremonia militar de guardia de honor, y depósito de ofrenda floral a la heroína de la Sierra y el Llano.

En la actividad, la estudiante mayaricera Daniela Viltre, hizo uso de la palabra destacando los valores de Vilma como luchadora clandestina, combatiente del Ejército Rebelde, y dirigente de la organización femenina cubana.

Asistieron a la ceremonia federadas, pobladores de Mayarí Arriba, así como autoridades del Partido y Gobierno en Santiago de Cuba.

