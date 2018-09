Presidió Raúl aniversario del Congreso Campesino en Armas (+Fotos)

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidió la conmemoración por el Aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas, en Soledad de Mayarí.

Asistieron a la rememoración José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central, y los integrantes del Comité Central del Partido Lázaro Expósito Canto, Primer Secretario del Partido en Santiago de Cuba y Rafael Santiesteban Pozo, Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, y una representación de protagonistas de aquel histórico hecho, así como pobladores de Segundo Frente.

En el acto conmemorativo hicieron uso de la palabra la anapista Kenia Andrade de la cooperativa Emilio Bárcenas de ese municipio y el médico Emiliano Sosa de la Cruz, de origen campesino.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente nacional de la ANAP Rafael Santiesteban, quien resaltó la trascendencia de aquel congreso que llamó al campesinado cubano a unirse a la lucha contra la dictadura.

