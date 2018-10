Evalúa Díaz-Canel daños por huracán en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó este miércoles una reunión gubernamental en Pinar del Rio, en la que se evaluaron los daños ocasionados por el huracán Michael y el inicio de la etapa recuperativa.

Anterior al encuentro, el también integrante del Buro Político visito las casas de cultivo donde se producen plántulas de tabaco, ubicadas en las localidades de El Vizcaino y el Tamarindo en el municipio San Juan y Martínez, donde también departió con familias de los alrededores.

Durante la reunión en que se examinaron las afectaciones provocadas por el huracán Michael en Pinar del Rio, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros fue informado por los respectivos ministros del programa de entrega de recursos.

Díaz-Canel insistió en la solidaridad y en como los pinareños deben sumarse a la recuperación desde la comunidad en bien de solucionar los problemas.

