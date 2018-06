Presidió Díaz-Canel Ceremonia de las Banderas en Bayamo

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió en la Plaza de la Revolución de Bayamo la ceremonia de izamiento de la bandera cubana y la que enarboló Carlos Manuel de Céspedes, al iniciar nuestras luchas libertarias en su ingenio Demajagua.

En compañía de Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma, Díaz-Canel depositó una ofrenda floral en la base de la estatua del Padre de la Patria, y además una flor blanca en el busto de Perucho Figueredo, autor del Himno Nacional.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros abanderó a la delegación de Granma al IX Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios, y saludó a cada miembro de la banda de Conciertos de Bayamo.

A ese colectivo, que cumple 150 años de fundado, el máximo dirigente granmense, Federico Hernández, le entregó un cuadro de reconocimiento.

Al continuar su visita a Granma, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió esta mañana el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, que el 30 de Septiembre cumple 50 años.

Ana Mola, fundadora de la institución, acompañó a Díaz-Canel por todas las salas del inmueble, donde vio la luz el patricio bayamés, iniciador de nuestras luchas libertarias hace siglo y medio, y le ofreció pormenorizada explicación de los objetos y documentos que atesora el Museo.

Miguel Díaz-Canel mostró su agradecimiento por recorrer el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, y asistir esta mañana a la ceremonia de izamiento de las banderas cubanas y la del Padre de la Patria.

Por iniciativa de las máximas autoridades de Granma se realiza esa ceremonia, en la primera Plaza cubana denominada de la Revolución, tras los bayameses prenderle fuego a su ciudad.

