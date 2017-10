Presidió Díaz-Canel acto de clausura de Cibersociedad 2017

Con la presencia del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Vicepresidente cubano concluyó hoy en la ciudad de Varadero el evento internacional de la Unión de Informáticos de Cuba, Cibersociedad 2017.

En la clausura estuvieron presentes miembros del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido y Ailyn Febles Estrada, presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba.

En breves palabras a la prensa, el primer vicepresidente cubano se refirió a la importancia de aunar esfuerzos para la implementación de un gobierno electrónico en el país.

La Presidenta del Grupo Empresarial para la Informática y las Comunicaciones, MsC. Grisel Reyes León expresó que, durante la cita, el Foro de la Sociedad Civil se caracterizó por el diálogo articulado enfocado a la colaboración y la cooperación entre los diferentes sectores del país.

La Dra. Ailyn Febles Estrada comentó que la cita superó las expectativas que se tenían por la amplia participación de delegados cubanos de diferentes sectores de la sociedad, además de la calidad de las sesiones científicas y paneles.

Destacó que debido a la importancia que representa para el país en el proceso de informatización, uno de los temas mejor recibidos fueron los de ciberseguridad y gobierno electrónico y abierto, paneles que sesionaron en la jornada anterior.

Cibersociedad 2017, que sesionó desde el pasado 17 de octubre en el balneario de Varadero, se consolidó como un espacio ideal para debatir sobre tecnologías desde la sociedad civil cubana.

En horas de la tarde se entregaron los premios y menciones a los proyectos presentados en la Feria de Soluciones

Menciones

Premios

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.