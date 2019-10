Presidentes de Cuba y Azerbaiyán sostienen encuentro bilateral

Bakú, Azerbaiyán. – El presidente azerí, Ilham Aliyev, recibió a su similar cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien a partir de mañana participará en la sesión de alto nivel de la XVIII Cumbre de Países No Alineados, en esta capital.

Alyev y Díaz-Canel intercambiaron en un ambiente cordial sobre asuntos de la agenda bilateral. Ambos países comparten el objetivo de preservar la unidad del MNOALy su importante papel en la esfera internacional, como mecanismo de concertación política a los países del Sur.

Poco después de su arribo a esta urbe, el presidente cubano visitó la tumba del primer presidente azerí, Heydar Aliyev, padre de esta nación asiática, y colocó una ofrenda floral. Díaz-Canel recorrió la Ciudad Vieja de la urbe.

El recorrido del mandatario cubano por el casco histórico de esta ciudad formó parte de la primera jornada de su estancia en este país caucásico, sede de la referida cumbre del Mnoal.

