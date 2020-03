Presidente y Primer Ministro comparecerán en Mesa Redonda

La Habana, Cuba. – El presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de Salud Pública Dr. José Ángel Portal Miranda comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre las medidas adoptadas por el país para enfrentar la amenaza que significa la rápida y amplia expansión internacional del nuevo Coronavirus COVID-19.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de Youtube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cubadebate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa desde las 6:00 pm.

El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.