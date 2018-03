Presidente de Kenya realiza visita oficial a cuba

El jefe de Estado de Kenya, Uhuru Kenyatta, arribó este miércoles a La Habana con una amplia agenda, que incluye la inauguración de la embajada de su país en Cuba.

Como parte de su visita oficial a la isla, que concluye el próximo sábado, el mandatario africano sostendrá conversaciones oficiales con el General de Ejército Raúl Castro, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Uhuru Kenyatta fue recibido por Abelardo Moreno, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, y durante su estancia en la isla se reunirá con otros dirigentes de nuestro país y rendirá homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, así como a líderes africanos en el Parque de los Próceres, en el municipio habanero de Playa.

En el ámbito de su visita, la Cámara de Comercio de Cuba y la Cámara de Comercio e Industria Nacional de Kenya firmarán el próximo 16 de marzo un acuerdo colaboración.

