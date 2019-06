Presidente Díaz Canel rechaza Ley Helms-Burton

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró el rechazo de los trabajadores de la isla a la Ley Helms-Burton, norma mediante la cual Estados Unidos busca estrangular la economía de nuestro país.

“Legítimo rechazo de los trabajadores cubanos a la Ley Helms Burton. No nos entendemos NoALaLeyHelmsBurton”, escribió el dignatario en su cuenta de la red social Twitter.



La Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, codificó el bloqueo contra Cuba, y fortaleció su alcance extraterritorial, y pretende internacionalizar dicha política por medio de medidas coercitivas contra terceros países.

El objetivo es interrumpir sus relaciones de inversión y comerciales con Cuba, y someter a esos Estados soberanos a la voluntad de la Casa Blanca, asimismo, busca anular el derecho soberano de un país a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales.

