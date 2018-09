Presidente del Parlamento Cubano recorre sitios de Guantánamo

Con el objetivo de chequear el cumplimiento del Programa para la Atención Integral del Perfeccionamiento del Poder Popular, el Presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, realiza una visita al guantamamero municipio de Imías, azotado por el huracán Mattew.

Durante el recorrido, Lazo se interesó por la labor del órgano de Gobierno en el proceso de recuperación, y conoció que marcha a 80 por ciento de las más de 2 mil viviendas afectadas.

El también miembro del Buró Político, llamó a estrechar aún más los vínculos entre los delegados y la población para aprovechar las potencialidades de los Consejos Populares.

Visitó, además, el museo Playitas de Cajobabo, un consultorio del Médico de la Familia, y sostuvo un intercambio con los presidentes de los seis Consejos Populares del municipio de Imías y representantes de las demás esferas.

Por Yailen Rodríguez

