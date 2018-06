Presidente de la India rindió homenaje a Martí y Fidel (+Fotos)

El excelentísimo señor Ram Nath Kovind, presidente de la India, inició su visita oficial a nuestro país, con el homenaje al Héroe Nacional José Martí, y al líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba

A su llegada por el aeropuerto Antonio Maceo el jefe de Estado de la India, fue recibido por Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Estado y jefa del gobierno en la provincia

En la necropolis santiaguera, el presidente Ram Nath Kovind junto a su esposa y la delegación que le acompaña, rindieron honores al Comandante Fidel Castro, con una ofrenda floral en el monolito de granito que guarda sus cenizas

Al finalizar el recorrido por tumbas de Fundadores de la Patria, el presidente señaló en el libro de visitante: Siempre recordaré a Fidel, un gran amigo de la India que tanto hizo por los países no alineados .

