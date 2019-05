Presidente de Cuba realza talento de bailarín Carlos Acosta

El premio de críticos británicos al bailarín Carlos Acosta reafirma la calidad de la escuela cubana de ballet y el talento del artista, expresó hoy el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El jefe de Estado consideró que el reconocimiento distingue además la valía personal del mejor bailarín masculino de su generación.



El jueves, la compañía Acosta Danza anunció que su fundador y director fue galardonado con el Premio del Círculo de los Críticos británicos por sus Servicios a las Artes de 2018.

De acuerdo con esa agrupación, el cubano se convierte en el tercer bailarín en ganar la alta distinción de la escena del Reino Unido.

