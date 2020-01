Presidente de Cuba ratifica ilegalidad de Ley Helms-Burton

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ratificó a través de Twitter que la demanda desestimada en cortes norteamericanas contra la empresa suiza MSC Cruises S.A. da la razón a Cuba sobre la ilegalidad del Título III de la Ley Helms-Burton.

La compañía Havana Docks Corporation alegaba ser propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales en el puerto de La Habana e interpuso una acción legal contra la empresa de cruceros suiza por el uso de esta infraestructura.

Las cortes federales de Estados Unidos resultan escenario de la ejecución de la Ley Helms-Burton legislación aprobada en Washington en 1996.

Desde entonces todas las administraciones suspendieron el Título III para evitar confrontaciones con socios de Estados Unidos, sin embargo, en mayo del año anterior, Donald Trump lo activó como parte del recrudecimiento del bloqueo contra nuestro país.

