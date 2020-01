Presidente de Cuba participa en Consejo Nacional de la FEU

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó hoy en La Habana en la sesión plenaria del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

De acuerdo con un mensaje de la presidencia divulgado en su cuenta de la red social Twitter, el mandatario participó en la cita donde se analizó el rol del estudiantado en la batalla económica y la defensa de la Patria en todos los escenarios.



La reunión se realiza vísperas del aniverrsario 167 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en tanto las sesiones de trabajo de la FEU comenzaron este domingo en el Centro de Convenciones de Cojímar, al este de La Habana, y debatieron sobre el funcionamiento de la organización.

También evaluaron el cumplimiento de los acuerdos del Noveno Congreso del ente más antiguo de la nación caribeña, celebrado en julio de 2018.

