Presidente de Cuba lamenta fallecimiento de Alicia Alonso

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel lamentó en un mensaje en su cuenta de Twitter el fallecimiento hoy en La Habana de Alicia Alonso, fundadora y directora general del Ballet Nacional de Cuba y una de las personalidades más relevantes de la danza en el mundo.

Alicia Alonso se ha ido y nos deja un enorme vacío, pero también un insuperable legado. Ella situó a Cuba en el altar de lo mejor de la danza mundial. Gracias Alicia por tu obra inmortal, escribió el mandatario cubano en la red Twitter desde México donde inició este jueves una visita oficial a la nación azteca.

Alicia Alonso falleció en el Hospital CIMEQ, de La Habana, a las 11 de la de del 2019, a dos meses y tres días de cumplir 99 años de edad, dejando para la cultura cubana y universal una profunda huella que la sitúa entre las figuras más grandes de la danza en todos los tiempos.

Fundadora del Ballet Nacional de Cuba, el nombre de Alicia Alonso identifica al Gran Teatro de la Habana, escenario desde donde cautivo a cubanos y extranjeros por su excelencia como intérprete, coreógrafa y directora de una de las compañías danzarías más emblemáticas del mundo.

