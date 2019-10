Presidente de Cuba intercambia con cubanos residentes en Belarús

Minsk, Belarús. – El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez dialogó con cubanos residentes en Belarús, a quienes les mostró el interés del Gobierno de alcanzar una migración regular y ordenada.

Díaz-Canel ratificó la voluntad de la mayor de las Antillas de seguir ampliando el diálogo con los nacionales residentes en el exterior.

El jefe de Estado cubano recorrió la Academia de Administración adjunta a su similar de Belarús, Alexander Lukashenko, y sostuvo un intercambio sobre la formación de dirigentes para el gobierno y el Estado, como parte de su visita al país europeo.

Esta historia de Bielorrusia es también del mundo; esta memoria histórica tenemos el deber de preservarla y honrarla, escribió Díaz-Canel al visitar el Museo estatal bielorruso de la Historia de la Gran Guerra Patria.

