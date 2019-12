Presidente de Cuba insta a celebrar triunfo de la Revolución

La Habana, Cuba. – El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, instó en su cuenta oficial en Twitter a vivir los próximos días y horas como si triunfara la Revolución cubana otra vez.

De acuerdo con el tuit del mandatario, la Revolución triunfa cada vez que le arrebatamos al imperio una victoria para nuestra causa; y este año, lo hicimos muchas veces.

El presidente cubano aseguró que cada minuto de resistencia a la agresión está diciendo justamente que solo el socialismo hace posible el milagro de una pequeña nación victoriosa, frente a un poderoso imperio que no ha podido rendirla.

Los tuits del Presidente cubano retoman ideas expresadas por él en el discurso pronunciado el pasado sábado 21 de diciembre en ocasión del cierre del IV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura.

