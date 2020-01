Presidente de Cuba evalúa marcha del programa alimentario (Video)

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, evaluó este 21 de enero la marcha del programa alimentario que incluyó el plan de desarrollo del grupo empresarial Tabacuba, la recuperación de centros integrales porcinos y otros asuntos.

En la reunión se informó que actualmente se implementa un programa hasta el año 2030 para potenciar el desarrollo del tabaco, uno de los principales rublos exportables.

El objetivo es alcanzar más de 50 mil toneladas anuales de las diferentes variedades del cultivo que se cosechan en Cuba e incrementar los volúmenes del producto para la exportación y el consumo nacional.

Díaz-Canel señaló que la producción tabacalera es una de las que siempre cumple los planes; y en pos de lograrlo, se realizan el mejoramiento genético, la conservación de suelos y el tránsito hacia tecnologías más eficientes.

