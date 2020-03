Presidente de Cuba encabeza balance anual del Ministerio de Cultura

La Habana, Cuba. – En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, artistas, intelectuales y funcionarios analizan los logros y deficiencias en el trabajo del pasado año, así como las proyecciones para este 2020, en el balance anual del Ministerio de Cultura.

Asisten a la cita, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado y Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro de la República.

Además, participan en el Balance, el miembro del secretariado del Partido Comunista de Cuba, Víctor Gaute; Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; y Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura.

El encuentro acontece en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, en el Edificio de Arte Cubano, y tiene como guía la frase del Comandante en Jefe Fidel Castro de que, Sin Cultura no hay libertad posible.

