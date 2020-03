Presidente de Cuba encabeza balance anual del CITMA

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, asiste en la tarde de hoy al balance anual de trabajo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente -CITMA-.

Según publica la Presidencia de Cuba en su perfil oficial en Twitter, junto al mandatario se encuentran también, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, así como la titular de dicho Ministerio, Elba Rosa Pérez Montoya.

El CITMA es el órgano estatal que, desde 1994, se encarga de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en la actividad científica y tecnológica.

Además, rige la política ambiental y de uso pacífico de la energía nuclear, asegurando su desarrollo y evolución de una manera coordinada, para contribuir al desarrollo sostenible de la República de Cuba.

