Presidente de Cuba denuncia acoso a colaboradores en Bolivia

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció a través de su cuenta oficial en Twitter, el acoso y el maltrato que sufren los colaboradores cubanos de la salud en Bolivia, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

Igualmente, Díaz-Canel hizo un llamado a detener la exacerbación de irresponsables expresiones anticubanas, y de odio hacia los cooperantes cubanos, quienes han brindado su aporte solidario a la salud del pueblo boliviano.

La Cancillería cubana dio a conocer que el pasado miércoles, 4 miembros de la Brigada Médica cubana fueron detenidos por la policía cuando se trasladaban hacia su local de residencia.

Debido a esas circunstancias, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la decisión de trasladar de manera inmediata a todo el personal de la salud hacia Cuba, y exigió la liberación de los detenidos, así como la garantía a la integridad física de estos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.