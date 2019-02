Presidente de Cuba convoca a producción de calidad y diversificada (+Foto)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel abogó hoy por una producción de calidad y diversificada durante su visita de gobierno a Mayabeque.

En su recorrido por objetivos económicos de la occidental provincia cubana, el mandatario llamó, además, a tener en cuenta de manera permanente el criterio de la población.

Al visitar la mayabequense Cooperativa Agropecuaria Amistad Cubano Búlgara, de cultivos varios, el jefe de Estado de la Isla se interesó por la cosecha de la papa, el rendimiento, la rotación y la productividad.

Acompañado por el primer vicepresidente, Salvador Valdés, y los ministros, Díaz-Canel ya visitó las quince provincias del país, por lo que pudiera decirse que se trata ahora de acciones de seguimiento, donde el diálogo con la población y las discusiones sobre los planes de la economía y el desarrollo territorial sobresalen entre las actividades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.