Presidente de Cuba condena golpe de Estado en Bolivia

La Habana, Cuba. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció en Twitter el golpe de Estado consumado este domingo contra Evo Morales y llamó a la comunidad internacional a preservar la vida del líder boliviano.

La derecha con violento y cobarde golpe de estado atenta contra la democracia en Bolivia. Nuestra enérgica condena al golpe de estado y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo Morales. El mundo se debe movilizar por la vida y la libertad de Evo, escribió en Twitter.

Por su parte el canciller cubano Bruno Rodríguez manifestó en esa red la enérgica condena de Cuba al golpe de estado en Bolivia y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de Nuestra América.

Desde Twitter, Rodríguez Parrilla llamó a la movilizacion mundial por la vida y la libertad de Evo ante el auge de la violencia y el golpe de Estado en Bolivia.

