Presidente de Cuba asiste a Balance Anual del Ministerio de Energía y Minas

La Habana, Cuba. – Con la presencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el Primer Ministro, Manuel Marrero, y el Comandante de la Revolución y Viceprimer Ministro, Ramiro Valdés Menédez, se desarrolló en La Habana el Balance Anual del Ministerio de Energía y Minas.

En la reunión se analizaron los resultados de 2019 en los que se incluyen los principales avances técnicos productivos, las inversiones y el vínculo universidad-empresa, además, se examinan las principales líneas de trabajo en este año.

Díaz-Canel expresó que el Ministerio de Energía y Minas es el organismo rector de ese sector en el país y por ello debe conducir el uso de fuentes renovables y las acciones para ganar en cultura energética.

Ese Ministerio llega a su Balance Anual luego de los realizados en los Grupos Empresariales Cubaníquel y Geominsal, y de las Uniones Cuba-Petróleo y Eléctrica.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abogó por el uso de la energía renovable, un tema que impulsa el Gobierno como parte de la estrategia de desarrollo nacional.

El jefe de Estado cubano afirmó este jueves durante el balance anual del Ministerio de Energía y Minas, que ese organismo es el que debe conducir el uso de la energía renovable, y de todo lo que hay que ganar en cultura energética.

Para 2030, la nación planea generar de fuentes de energía limpia un 24 por ciento de su consumo eléctrico, y para ello se potencia el uso de biomasa de la caña de azúcar, y la instalación de paneles solares, parques eólicos, y pequeñas centrales hidroeléctricas.

La Presidencia de Cuba, precisó en twitter durante la reunión, que el Primer Ministro, Manuel Marrero, instó a revisar y profundizar en los problemas y trabas que enfrenta dicho ministerio.

