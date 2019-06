Presidente cubano visita zonas agrícolas de Pinar del Río (Fotos)

Pinar del Río, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, encabeza hoy una visita del Consejo de Ministros a Pinar del Río, donde recorrió la zona de Palmarito, en la cual se localiza la Cooperativa José Martí y se proyecta un programa de aprovechamiento hidráulico proveniente del rio Cuyaguateje.

Conoció a travez del delegado de la agricultura en la provincia, Víctor Fidel Hernández, que en un futuro serán beneficiadas con el riego unas 6 mil 500 hectáreas de tabaco, hortalizas y granos.

El jefe de Estado cubano apreció ese proyecto que también favorecerá, desde el punto de vista medio ambiental y de salud, a los habitantes de la región más occidental del municipio de Sandino.

Díaz Canel conoció, además, que las aguas provenientes de esa cuenca hidrográfica pinareña también extenderán sus beneficios hasta otros lugares de la península de Guanacabibes.

