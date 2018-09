El Presidente cubano visita La Zona Cero, lugar donde en septiembre del 2011 fueron derribadas las Torres Gemelas. El mejor homenaje que podemos hacer es condenar y luchar contra el terrorismo y sus causas, declaró a la prensa. (Noticia en construcción por Angélica Peredes)

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.