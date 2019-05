Presidente cubano visita centros de Bayamo

El mandatario cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó en la noche de este miércoles en Bayamo instalaciones del turismo, la Sala Teatro José Joaquín Palma y el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

Acompañado de las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en esa provincia, Díaz Canel, estuvo en el Hotel Telégrafo de la Cadena Isla Azul, que reabrió al público luego de varios años clausurado y devuelto al servicio mediante amplia y bien concebida reparación capital.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros visitó en el Paseo García de la capital de Granma, el Restaurante La Filarmónica del Grupo Palmares, y fue ovacionado al salir de las diversas instalaciones en las que estuvo en la noche de este miércoles.

Bayameses dieron vivas a la Revolución, a Fidel, Raúl y a Díaz Canel, al salir el mandatario del Museo Casa Natal del Padre de la Patria.

