Presidente Cubano se reúne en Nueva York con el Primer Ministro de Vietnam

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dialogó este jueves 27 de septiembre de 2018 en Naciones Unidas con el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, como parte de sus más de 20 encuentros bilaterales celebrados en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

La reunión resultó propicia para abordar las relaciones entre dos países, cuya sólida amistad a nivel de pueblos y gobiernos tiene una larga historia.

Díaz-Canel también sostuvo un intercambio con la titular de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, sobre el firme compromiso con el multilateralismo, resalta Prensa Latina.

La primera presidenta latinoamericana del mayor órgano de las Naciones Unidas, escribió en Twitter que fue un placer recibir al presidente cubano y su canciller Bruno Rodríguez; y que explicó que hablaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación sur-sur, y el firme compromiso con el multilateralismo.

Minuto a minuto actividades del Presidente Cubana en la ONU

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.