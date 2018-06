Presidente cubano recorre Santiago de Cuba (+ Fotos)

Santiago de Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, visitó sitios de interés social, económico y cultural de Santiago de Cuba y en el poblado de El Cobre.

Se trata del primer recorrido del miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba fuera de La Habana en calidad de Jefe de Estado, ante lo cual declaró que escogió la Ciudad Heróica por ser cuna de la Revolución y de muchos de sus mártires.

Díaz-Canel estuvo acompañado por el primer secretario del Partido en Santiago, Lázaro Expósito, por la vicepresidenta del Consejo de Estado y titular de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Beatriz Jonhson y otras autoridades locales.

La primera parada del presidente cubano fue la escuela secundaria Armando García Aspuru, donde fue recibido por profesores y estudiantes con frases de gratitud dedicadas a Fidel, versos sencillos de Martí, y evocaciones del concepto de Revolución.

En un intercambio con estudiantes santiagueros de secundaria básica el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se interesó por las actividades diarias de los alumnos, sus círculos de interés, materiales de estudio así como por sus opciones de recreación preferidas.

A continuación recorrió el centro educacional y se dirigió al patio donde varios estudiantes jugaban baloncesto, a los cuales se sumó, ante el entusiasmo de los presentes.

Antes de despedirse el miembro del Buró Político aseguró llevarse la impresión de haber conocido a estudiantes preparados y comprometidos con la Revolución y agregó que el compromiso con la Patria Grande empieza por el lugar donde se vive.

Tras ese encuentro Díaz-Canel dedicó un momento a saludar y conversar con pobladores de Chicharrones, quienes se acercaron a las afueras de la secundaria Armando García cuando supieron que allí estaba el presidente.

A 13 kilómetros de la cabecera provincial de Santiago de Cuba, Díaz-Canel visitó el asentamiento El Carmen, que inaugurará muy pronto 73 viviendas para familias afectadas por el ciclón Sandy, así como otras que tenían situaciones críticas en sus inmuebles.

En la tarde el presidente cubano llegó hasta la fábrica de Tanques Metálicos Marcel Bravo, donde observó cómo se fabrican alcantarillas de hierro y dialogó con obreros implicados en esa labor.

A continuación se acercó al Frigorífico de la Pesca, en la periferia de la provincia, y escuchó detalles sobre el funcionamiento de ese sitio que almacena alimentos de las cinco provincias orientales.

Para cerrar el recorrido Díaz-Canel estuvo en la fábrica de Fibrocemento de Santiago, en la de Petrocasas-Caribe -actualmente en proceso inversionista-, y en el complejo de tiendas en la Carretera Central del municipio cabecera, próximo a inaugurarse.

