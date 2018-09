Presidente Cubano es recibido por el Arzobispo de Nueva York

Apenas sobrepasados los momentos de intensas emociones vividas la pasada noche en la Iglesia Riverside de Nueva York, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reinició su jornada de trabajo de este jueves 27 de septiembre de 2018.

La visita al Arzobispo de Nueva York, Timothy Michael Dolan fue el segundo punto de su intensa agenda en Nueva York este jueves.

El presidente cubano llegó a la Catedral de San Patricio al filo de las diez de la mañana, y ahí, lo esperaba el Arzobispo y Cardenal católico estadounidense, quien preside la conferencia episcopal de Estados Unidos y se convirtió en Arzobispo de Nueva York desde el 2009.

Demetrio Villaurrutia con la información ampliada.

