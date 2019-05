Presidente cubano recibe a empresarios extranjeros

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció a través de su cuenta oficial en la red social Twitter un encuentro que sostuvo con empresarios extranjeros.

Indicó Díaz-Canel que los invitados son representantes del sector turístico quienes se encuentran en la Isla participando en la Feria Internacional de Turismo, FITCUBA 2019.

Durante el encuentro, el presidente cubano les aseguró que sus empresas en el país tienen total seguridad jurídica a pesar de las constantes amenazas del gobierno estadounidense contra la Isla, y la creciente ola de reclamos amparados bajo la ilegal Ley Helms-Burton.

En otro mensaje, Díaz-Canel resaltó que los pronunciamientos de personajes del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela persiguen un mismo objetivo y forman parte del perverso, prepotente e injerencista plan monroista del imperio del Norte.

