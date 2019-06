Rechaza Díaz-Canel informe de Estados Unidos sobre trata de personas

Estados Unidos no posee autoridad política ni moral para juzgar a Cuba sobre la trata de personas , aseguró hoy el presidente Miguel Díaz-Canel mediante un mensaje en la red social Twitter.

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó el informe del gobierno de Estados Unidos que arremete contra la isla.

La administración norteamericana señala que Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas; en ese sentido, la cancillería nacional subrayó que tal calificación no tiene relación con el verdadero desempeño de la nación caribeña en el activo enfrentamiento a la trata de personas.

