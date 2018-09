Presidente cubano Miguel Díaz- Canel concluyó agenda en ONU y Nueva York

El jefe de Estado tomó parte en el segmento de alto nivel de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde denunció el bloqueo estadunidense contra Cuba y criticó la falta de voluntad política de los países industrializados para erradicar la pobreza y el hambre.

Además, participó en la Cumbre de Paz Nelson Mandela y en una reunión de alto nivel para el desarme nuclear.

También se reunió con mandatarios y autoridades de varias naciones, visitó lugares de interés histórico de Nueva York, dialogó con cubanos residentes en Estados Unidos y con empresarios.

