Presidente cubano llama  a la serenidad y disciplina frente a Covid-19

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este domingo a cumplir las medidas orientadas para evitar el contagio del nuevo coronavirus Covid-19 en la isla, con responsabilidad, serenidad, disciplina y solidaridad.

En su cuenta en Twitter afirmó que el miedo no evita la propagación de la enfermedad Covid-19, sino la práctica de esos valores, consustanciales al cubano.

Díaz-Canel colocó un enlace al sitio web de la Presidencia, que publicó un resumen de la reunión efectuada este sábado en el Palacio de la Revolución (sede del Ejecutivo) para dar seguimiento permanente a la situación del país frente a ese padecimiento.

En el encuentro, el jefe de Estado cubano llamó a “no bajar la guardia” frente a la amenaza del nuevo coronavirus, a pesar que desde el pasado jueves no se han confirmado casos de contagio.

La situación se ha mantenido estable debido a las medidas tomadas y “no se nos puede ir de las manos”, apuntó, al tiempo que orientó potenciar al máximo las pesquisas en centros de trabajo y de estudio, así como en los hogares aprovechando el fin de semana, cuando más personas permanecen en sus viviendas.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, informó que los cuatro pacientes identificados hasta el momento con la enfermedad, tres italianos y un cubano, evolucionan favorablemente y se mantienen asintomáticos.

Sus contactos directos y pasajeros del vuelo, dijo, continúan en vigilancia activa y sin síntomas.

Detalló que se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 259 pacientes: 90 extranjeros y 169 cubanos, y desde el 25 de enero suman 272 ingresos y se le ha dado seguimiento en la atención primaria de salud a 15 mil 793 personas.

Puntualizó, asimismo que hay presencia de la colaboración médica cubana en 23 países afectados por el nuevo coronavirus, pero hasta el momento no se reporta ningún cooperante enfermo, y las brigadas ya han sido capacitadas en el tratamiento a la Covid-19.

La reunión forma parte del chequeo del gobierno a la implementación del Plan para la Prevención y Control del nuevo Coronavirus SARS-CoV-19, que ya afecta a 125 países del orbe, 22 de ellos en América.

Tomado de Prensa Latina

