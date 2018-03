Presidente Cubano y líder partidista de Vietnam visitan Santiago de Cuba

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acompaña al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, en recorrido por Santiago de Cuba como parte de la Visita de Estado que realiza el líder vietnamita a la Mayor de las Antillas.

A ambos líderes al descender la escalerilla de la aeronave en el aeropuerto internacional Antonio Maceo, les ofreció la bienvenida el miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento de Relaciones Internacionales, José Ramón Balaguer Cabrera.

Seguidamente el Presidente Cubano Raúl Castro y el secretario del Partido Comunista de Vietnam intercambiaron saludos con estudiantes vietnamitas y cubanos que cursan estudios en la universidad santiaguera.

Nguyen en su tercer día de estancia en la isla también depositará en el cementerio de Santa Ifigenia una ofrenda floral al Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Asimismo, está prevista su visita al antiguo cuartel Moncada, uno de los sitios relacionados con las luchas que llevaron al triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959.

