Presidente cubano, invitado especial a Conferencia de la CARICOM

El presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, será uno de los invitados especiales de la 39 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), informó la entidad regional.

El evento tendrá lugar en Kingston del 4 al 6 de julio y agrupará a unos 200 funcionarios extranjeros, pues los 15 Estados miembros y los gobiernos asociados confirmaron su presencia.

En conferencia de prensa, la ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica, Kamina Johnson Smith, precisó que el otro mandatario homenajeado será el presidente chileno Sebastián Piñera.

“Damos la bienvenida a ambos líderes con los brazos abiertos y esperamos recibirlos aquí”, expresó la canciller.

“Tendrán la oportunidad de involucrarse con otros Jefes de Estado en el contexto del foro, y esperamos con interés fortalecer nuestras alianzas con ambos países”, dijo.

Entre los puntos clave de la agenda del evento se encuentran el crimen y la violencia, la gestión de desastres y el cambio climático, y el Mercado y Economía Única de Caricom (CSME).

La Conferencia de Jefes de Gobierno es el órgano supremo de la Comunidad del Caribe y determina y proporciona su orientación política.

La celebración de la conferencia de Jamaica este año está en consonancia con el sistema regular de rotación dentro de la Caricom.

Este cónclave será el primer evento organizado por el primer ministro Andrew Holness tras asumir la presidencia de la Conferencia el próximo 1 de julio.

El mandato del jamaiquino en la entidad regional durará hasta el 31 de diciembre de 2018.

Con información de PL.

