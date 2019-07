Presidente cubano insistió en la calidad de las opciones veraniegas

Por: Leticia Martínez Hernández

La Habana, Cuba. – El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en que la calidad distinga las opciones veraniegas y reiteró el llamado a combatir la vulgaridad y la chapucería; crear más espacios de recreación para adolescentes y jóvenes, sin molestar al resto de la comunidad; y trabajar con inteligencia, teniendo al ahorro como premisa, en medio de una tensa situación económica.

Estas declaraciones las emitió en una reunión del Grupo de trabajo encargado de la atención a la recreación – compartida a través de videoconferencia con todas las provincias – donde subrayó que los servidores públicos se deben al pueblo, lo cual entraña una permanente vigilancia y uso de las herramientas que puedan advertir a tiempo cuando algo está fallando.

De tal manera, el Jefe de Estado indicó resolver con inmediatez los problemas que han surgido en varios territorios con el abastecimiento de cerveza, refrescos y confituras. Se requieren respuestas más ágiles, exigió, sobre todo en una etapa de tanta sensibilidad como la del verano.

En el encuentro de trabajo se ofreció información sobre la aplicación Vívelo 2019, creada con el objetivo de promover la cartelera del verano en todo el país. Fruto de la colaboración entre la Unión de Jóvenes Comunistas y la Universidad de las Ciencias Informáticas, la aplicación está disponible y puede descargarse en el sitio web www.apklis.cu.

Se supo de la organización, como en años anteriores, de campamentos de verano en escuelas del sistema de la educación general, a lo que se suman ahora las universidades del Ministerio de Educación Superior y de Salud Pública, donde se planifican actividades culturales, históricas, productivas, medioambientales y de impacto social. Por esos sitios estarán rotando entre julio y agosto más de 42 mil jóvenes.

También se ha diseñado la Zona Joven, una propuesta nacida del XI Congreso de la UJC, definida como proyecto integrador en las comunidades. Para ello se han seleccionado unas 800 con complejidades en su entorno, donde los jóvenes darán su aporte en labores productivas, económicas y sociales.

Por su parte, la viceministra primera de Cultura, María Elena Salgado Cabrera, rindió cuenta de las actividades realizadas por ese organismo durante los primeros días de la etapa estival, que ha incluido eventos de gran convocatoria como la Fiesta del Fuego en Santiago; la Fiesta de Música Alternativa Ciudad del Mar en Cienfuegos; y el Festival Internacional de Cine de Gibara.

Además se han organizado talleres de verano, desarrollados por las escuelas de arte y casas de Cultura; giras de grupos musicales y de teatro; presentaciones de libros; conciertos; entre otras muchas actividades que han contabilizado más de dos millones de participantes.

Al respecto, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, consideró que el Ministerio de Cultura ha organizado un buen programa, pero insistió en la urgencia de habilitar más espacios. De ahí que en la reunión se indicara a los directivos de las provincias definir nuevos lugares, sobre todo en áreas abiertas, destinados fundamentalmente al público joven, que en su gran mayoría está de vacaciones.

Acerca del tema, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central, Víctor Gaute López, señaló que, más allá de las grandes actividades que convocan a muchas personas, debe darse preferencia a la programación en las comunidades, aprovechando escuelas, museos, casas de Cultura, áreas deportivas y demás instalaciones de los barrios, que permitan crear adecuados ambientes, al tiempo que se ahorran recursos.

En la reunión también se hizo una evaluación de la programación de verano en la radio y la televisión cubanas, donde se han diseñado nuevos programas para el periodo y se han mantenido otros de gran aceptación. De manera particular, se estarán trasmitiendo importantes eventos deportivos, como los Juegos Panamericanos de Lima, la 59 Serie Nacional de Beisbol y la Liga Española de Futbol; en tanto, en la televisión se exhibirán más de 200 películas de estreno.

Finalmente, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, actualizó sobre la situación epidemiológica que se mantiene estable y alertó de la complejidad de los meses de julio y agosto, con las altas temperaturas, las lluvias y la movilidad de personas entre provincias.

Tomado de www.presidencia.gob.cu



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.