Presidente cubano felicita a estudiantes universitarios

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó hoy a los miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), al cumplirse 96 años de fundada esa organización.

Díaz-Canel escribió en su cuenta de twitter, Felicitaciones a los estudiantes universitarios cubanos en el aniversario fundacional de la FEU de Cuba; ustedes, nosotros Somos Continuidad y Somos Cuba.

Igualmente, el presidente calificó de héroes a los médicos que cuidaron de la salud del pueblo brasileño; hoy estaremos reconociendo a nuestros médicos recién llegados de Brasil; más que médicos, héroes y heroínas de la dignidad que honran el legado de Fidel, escribió en su cuenta.

Recientemente, Cuba calificó de inaceptable la postura del presidente electo brasileño, Jair Bolsonaro, quien hizo referencias despectivas sobre profesionales de la Isla, que prestaban servicios médicos en las zonas más intrincadas de la nación suramericana.

