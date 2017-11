Presidente cubano felicita a cantautor Vicente Feliú

La Habana, Cuba.- El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, General de Ejército Raúl Castro, envió una felicitación y un presente al cantautor Vicente Feliú por su cumpleaños 70, reportaron este domingo medios locales.

Feliú también recibió reconocimientos de instituciones y artistas de Cuba, tales como el Premio Noel Nicola por la impronta de su obra en los pueblos iberoamericanos.

Un reporte del Noticiero de la Televisión Cubana precisó que el trovador fue homenajeado por quienes le acompañaron desde sus inicios, como el pianista Frank Fernández y el cantautor Silvio Rodríguez.

La selección de los temas del concierto por el aniversario 70 de Vicente Feliú ilustró cada etapa de su vida artística como constancia de su huella en la nueva trova y su lucha a favor de las causas justas del mundo.

Feliú fue una de las voces representativas del Movimiento de la Nueva Trova junto a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, entre otros.

Entre su discografía se encuentran Créeme (1978), No sé quedarme (1985) y Aurora (1995).

