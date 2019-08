Presidente cubano felicita a los jóvenes por su día

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a los jóvenes de la isla en ocasión del Día Internacional de la Juventud.

Díaz-Canel en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, escribió: “Felicidades para los jóvenes. Son nuestra inspiración y confianza en el futuro”.

Por su parte, el jefe de sección del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Asael Alonso, afirmó que si para millones en el planeta cada 12 de agosto deviene tribuna y trinchera en reclamo de derechos que les son negados, la juventud cubana, en cambio, tiene un mundo de conquistas que defender e infinidad de razones para celebrar.

El Día Internacional de la Juventud se celebra con el objetivo de promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio, además de generar conciencia sobre los problemas que enfrenta ese sector poblacional en varias partes del mundo.

