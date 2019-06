Presidente cubano felicita a juristas cubanos en su día

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se sumó hoy a las felicitaciones a los trabajadores jurídicos de la Isla en ocasión de celebrarse su día, este 8 de junio.

La Fiscal General de la nación antillana, Yamila Peña, recordó en esa red social Twitter que Cuba conmemora en esta fecha el Día del Trabajador Jurídico evocando al patriota independentista Ignacio Agramonte, quien discutió su tesis de Licenciatura en Derecho.

Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, reconoció el trabajo abnegado de los abogados cubanos con el que contribuyen decisivamente al fortalecimiento del orden, la legalidad y la seguridad jurídica en el país.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba agrupa actualmente a 16 mil juristas asociados voluntariamente y que se desempeñan como profesores universitarios, abogados, jueces, y otros.

