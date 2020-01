 Presidente cubano felicita a gobernadores y vicegobernadores electos

En su cuenta en la red social de Twitter, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a los elegidos para los cargos de Gobernadores y Vicegobernadores en el país.

Felicitaciones a las compañeras y compañeros elegidos por sus méritos como Gobernadores y Vicegobernadores en cada provincia de #Cuba. Contamos con ustedes para continuar perfeccionando la labor de gobierno. #SomosCuba.#SomosContinuidad, escribió el mandatario.

Díaz-Canel también hizo un link con un trabajo del sitio digital Cubadebate que destaca la elección este sábado, de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, en base a la propuesta del Presidente de la República.

La nueva Constitución de la República, que refrendó en las urnas el pueblo cubano el 24 de febrero de 2019 y se proclamó en histórica y vibrante jornada el 10 de abril último, sigue cobrando vida.

Añade el texto que la elección este 18 de enero de los gobernadores y vicegobernadores provinciales da cumplimiento a la disposición transitoria Quinta de la Carta Magna, y constituye una muestra fehaciente de cómo van materializándose los postulados de la Ley de leyes.

Reflejo de un ejercicio legítimo de votación, en 167 municipios del país los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, constituidos en colegios electorales, eligieron estos cargos a propuesta del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Los Gobernadores y Vicegobernadores tomarán posesión de sus cargos ante el representante del Consejo de Estado designado al efecto dentro del término de los 21 días siguientes a su elección. Una vez realizada en cada provincia la toma de posesión, se constituye el Consejo Provincial del Poder Popular con la importante misión de llevar adelante el desarrollo económico-social de sus respectivos territorios.

Organización, disciplina, tranquilidad y transparencia distinguieron el sufragio, los escrutinios y cómputos de votación, en una jornada de la que también hay que destacar el trabajo de las más de 3000 autoridades electorales implicadas en el proceso, resalta la publicación.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias

